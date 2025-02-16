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Снег и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

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Машины на дороге в снегопад
Снегопад. Иллюстративное фото: shaunl/Getty Images

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана на 17 февраля из-за ухудшения погодных условий - прогнозируются осадки, гололед и туман, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Завтра в Актюбинской области ожидаются осадки (снег, дождь), на западе, севере области сильный снег, метель, гололед. На севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Туркестанской области обещают снег. На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман.

17 февраля в Атырауской области тоже ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на юге, востоке области туман.

Предстоящей ночью на юге, востоке Западно-Казахстанской области возможны снег, гололед, низовая метель. На западе, севере области туман.

17 февраля ночью на юге, западе Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. На западе, севере, востоке области - туман. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с, днем временами порывы 23-28 м/с.

В понедельник на севере, востоке, в центре области Ұлытау временами будет туман.

17 февраля на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, днем временами порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром в понедельник на севере, востоке Карагандинской области пообещали гололед. На севере, востоке области временами туман.

17 февраля на западе, севере, юге области Абай ожидается туман.

В центре Кызылординской области тоже ожидается туман.

17 февраля на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области также пообещали туман.

В понедельник на западе, севере Мангистауской области возможны туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. На севере, востоке области туман. Ветер южный, юго-западный на севере, западе, востоке порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

17 февраля в Астане тоже ожидаются низовая метель, ночью и утром туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

17-18 февраля ночью и утром на востоке, в центре Павлодарской области - туман.

Завтра в горных районах области Жетісу ожидается туман.

Также 17 февраля ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области прогнозируется гололед. А на севере, юге, в горных районах области туман.

Напомним, что 16 февраля 2025 года в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничения движения для грузового и общественных видов транспорта на некоторых трассах Казахстана в Актюбинской и Кызылординской областях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221166-sneg-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/