Движение ограничили в некоторых регионах Казахстана из-за непогоды
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"КазАвтоЖол" предупредил водителей об ограничениях на некоторых трассах в Казахстане, которые ввели из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.
16 февраля 2025 года в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничения движения для грузового и общественных видов транспорта на следующих автодорогах:
- Актюбинская область:
- на участке автодороги "граница РФ - Актобе-Кызылорда-Алматы- граница КНР" км 776-1240 (г.Актобе - гр.Кызылординской области).
- на участке автодороги республиканского значения Актобе-Мартук-граница РФ» км 22-64 (от г.Актобе до АЗС Лидер)
- Кызылординская область: на участке автодороги "граница РФ - Актобе-Кызылорда-Алматы- граница КНР" км 1240-1362 (гр. Актюбинской области - г. Аральск).
Ориентировочное время открытие дороги – 17 февраля 2025 года в 01:00 часов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221158-dvizhenie-ogranichili-v-nekotoryh-regionah-kazahstana-iz-za-nepogody/