Движение ограничили в некоторых регионах Казахстана из-за непогоды

"КазАвтоЖол" предупредил водителей об ограничениях на некоторых трассах в Казахстане, которые ввели из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

16 февраля 2025 года в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничения движения для грузового и общественных видов транспорта на следующих автодорогах:

Актюбинская область:

на участке автодороги "граница РФ - Актобе-Кызылорда-Алматы- граница КНР" км 776-1240 (г.Актобе - гр.Кызылординской области). на участке автодороги республиканского значения Актобе-Мартук-граница РФ» км 22-64 (от г.Актобе до АЗС Лидер)

Кызылординская область: на участке автодороги "граница РФ - Актобе-Кызылорда-Алматы- граница КНР" км 1240-1362 (гр. Актюбинской области - г. Аральск).

Ориентировочное время открытие дороги – 17 февраля 2025 года в 01:00 часов.