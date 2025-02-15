"Ничего не закручено, все болтается": алматинцы возмутились качеством ипотечных квартир (видео)

Жители нового жилого комплекса в Алматы пожаловались на качество квартир, которые многие из них приобрели в ипотеку, сообщает сайт телеканала KTK.

По информации телеканала KTK, жители алматинского ЖК Kokjiek City пожаловались на невыносимые условия. Отмечается, что пять домов сдали в эксплуатацию в конце прошлого года. По словам людей, в новых домах очень много дефектов, которые необходимо срочно устранить.

"Двери установлены просто на пене, вообще не вмонтированы, ничего не закручено, все болтается. Все, как говорится, на соплях висит. Свет без конца тухнет. Люди ремонт не могут нормально сделать. Начинают включать дрель или перфоратор - у них гаснет электричество. Когда гаснет электричество, исчезает вода", - рассказала жительница дома Айсулу Мукажанова.

Кроме того, сообщается, что в жилом комплексе нет трансформаторной подстанции. По словам жителей, застройщик протянул линии электропередачи из ближайшего поселка, но энергии, конечно, не хватает.

"Пол мокрый, посмотрите! И здесь такой же. Паровая батарея изначально капала. Я за свои деньги установила новую. Все трубы, которые подходят к батарее, мы заменили. В кладовку вообще не заходим, там тоже везде вода", - сказала Макпал Мишакирова.

На территории Kokjiek City запланировано 22 девятиэтажных дома, пять зданий сдали в эксплуатацию. И в каждом из них есть недочеты, говорят жильцы.

"Строения с торцов не утеплены. Из пластиковых окон дует. Козырьки перед подъездами протекают. Строители не навели порядок и в подъездах. Все лестницы в пыли, на лестничных площадках лежат остатки стройматериалов и отходы.

Некоторые счетчики еще не подключены. Лифты здесь тоже пока для красоты. Ни один подъемник не работает. Многие купили квартиры в ипотеку, на ремонт тоже оформляли кредиты. На непредвиденные расходы не рассчитывали", - пожаловались жители журналистам.

Отмечается, что жильцы устали ждать и пришли в офис застройщика.

"Предлагаем создать рабочую группу, в составе которой будут активисты ЖК Kokjiek City, а также наши представители с участием строительного блока, кто ответственен за эту работу.

Предлагается выехать на объект, обсудить все вопросы, по результатам чего мы дадим конкретные сроки по исполнению. Также мы будем исполнять. То есть мы свою ответственность не снимаем", - сказал исполнительный директор строительной компании Алтай Шарабаев.

Руководитель стройкомпании пообещал лично выехать на объект, зафиксировать все недочеты и составить гарантийное письмо. В этом документе должны указать дату окончания всех работ. Если строители не уложатся в срок, жильцы грозят подать в суд.

Источник: KTK

В октябре прошлого года жильцы нескольких многоэтажек в Петропавловске пожаловались на частые аварии на электросетях - горожане вынуждены часами, а иногда и сутками сидеть без света.

Осеню прошлого года мы писали, что жители актюбинского ЖК пытаются добиться элементарных благ - они пожаловались, что застройщик полностью не завершил проект, хотя дома частично сдали в эксплуатацию.

Также мы рассказывали, что жители нового ЖК в Шымкенте опасаются за состояние домов. Они рассказали о проблемах с трубами, облицовкой и коммуникациями в почти новых домах. При этом, по их словам, дом словно накренился.

Кроме того, мы писали о том, что жильцы двухэтажного общежития в Алматинской области боятся жить в своих квартирах - в доме осыпаются стены, протекают трубы. Здание было построено еще 65 лет назад. Сейчас фасад общежития осыпался, в некоторых окнах нет стекол.