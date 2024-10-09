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Вода окрасилась в красный цвет в арыке в Шымкенте

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Красная жидкость в арыке
Красная жидкость в арыке. Фото: otyrar.kz

Жителей Шымкента удивил красный цвет воды в арыке в Енбекшинском районе. Экологи проверили жидкость, но опасных веществ не обнаружили, передает Otyrar.kz.

Как сообщает издание, в департамент экологии Шымкента через WhatsApp поступила информация о загрязнении в Енбекшинском районе, по улице Капал батыра, неизвестным красным веществом.

В ходе обследования было установлено, что неизвестное красное вещество принесло течением.

Специалисты испытательной лаборатории департамента отобрали пробы воды, но по результатам анализа превышение норм загрязняющих веществ не обнаружено.

Кроме того, в Енбекшинское районное управление полиции направлено письмо с целью установления лиц, загрязнивших воду в канале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2171797-voda-okrasilas-v-krasnyy-cvet-v-aryke-v-shymkente/

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