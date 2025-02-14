Пасмурно и морозно: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в пятницу
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В пятницу, 14 февраля, в Алматы и Шымкенте обещают плюсовую температуру, а в Астане прогнозируют мороз. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают облачную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 1 градуса, а ночью опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.
В Астане, по прогнозам синоптиков, будет пасмурно, но без осадков. Днем термометры покажут до -4 градусов, ночью температура снизится до -15 градусов. Скорость ветра – 4,5 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже будет пасмурно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 8 градусов, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,0 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220692-pasmurno-i-morozno-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-pyatnicu/