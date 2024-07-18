Стихийные свалки вокруг Астаны выросли до масштабов, заметных из космоса (видео)

В последние годы окраины Астаны стали окружать свалки строительных отходов. Мониторят ситуацию прямо из космоса, из облетающих территорию Казахстана спутников, передает сайт телеканала КТК.

Снимки со спутника позволяют выявлять сотни стихийных точек ежегодно. Но пока городские власти избавляются от одних, прямо неподалеку появляются другие, сообщает телеканал.

Спутники, облетая всю территорию Казахстана, делают ежегодные снимки поверхности земли. Постоянно разрастающиеся мусорные пятна Астаны бросаются в глаза специалистов космического мониторинга едва ли не в первую очередь. Только в этом году в столице насчитали больше 400 стихийных свалок.

"И мы часто, бывает, видим по снимкам, что были действительно проведены какие-то работы по утилизации несанкционированных свалок, то есть видно следы техники, как работали. Но при этом мы видим, что конфигурация, площадь отходов меняется, то есть заново появляются отходы. Таких случаев очень много", - сообщил телеканалу главный менеджер департамента пространственной аналитики АО "НК "Қазақстан ғарыш сапары" Алибек Тайжанов.

Только в одном из районов столицы число стихийных свалок за год увеличилось почти в два раза. Представители акимата рассказывают, что появляются они чаще всего вблизи мест активной застройки.

Телеканал поясняет: все дело в том, что стройкомпании, экономя на утилизации мусора, вывозят его на ближайшие пустыри. А городские власти попросту не успевают ловить всех за руку.

"По району Алматы выявлено 106 точек несанкционированных свалок. Из них на сегодняшний день отработана 61 точка и вывезено больше 26 тысяч тонн. Причины просты - водители с низкой социальной ответственностью, а также недобросовестные строительные организации, которые не понимают, что наносят непоправимый вред экологии, а также облику города", - комментирует главный специалист производственно-технического отдела акимата района Алматы города Астаны Нурберген Нурмухамбет.

Тем временем в Астане функционируют два официальных мусорных полигона. За утилизацию тонны отходов им нужно платить по 1300 тенге. Бесплатно принимают не больше 350 килограммов строительного мусора.

Из этого авторы репортажа сделали следующий вывод: вредить природе стройкомпаниям гораздо выгоднее, чем работать по цивилизованным правилам.

Источник: КТК

Напомним, ранее мы писали, что в Павлодаре придумали, как бороться со стихийными свалками в городе, куда незаконно свозят строительно-бытовой мусор. План проработают общественники, депутаты и экологи.

В Павлодаре решили создать мониторинговую группу. В нее войдут депутаты, общественники, полицейские. Они будут проверять места стихийных свалок, выставят патрули на гражданских машинах, будут сообщать о нарушителях, фиксировать их на камеру. Впоследствии павлодарцы смогут увидеть "грязнуль" в лицо.

Нарушителей правил благоустройства ждет штраф, что зачастую значительно выше суммы, сэкономленной за вывоз мусора на полигон.

Отметим, что по ст. 505 КоАП РК нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов, за исключением случаев, предусмотренных ст. 381-1 КоАП, влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 40 МРП (147 680 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП (369 200 тенге).