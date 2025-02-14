Больше 10 тысяч новых камер с ИИ появятся на улицах Астаны

Новую интеллектуальную систему управления городской инфраструктурой, основанную на искусственном интеллекте и видеоаналитике, внедряют в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на маслихат.

В маслихате считают, что новый проект изменит подход к безопасности, дорожному движению и управлению городскими процессами. Планируется, что полностью система будет внедрена до 2030 года.

В рамках проекта будет проведена глобальная модернизация системы видеонаблюдения и дорожной инфраструктуры:

10 000 новых камер с ИИ для анализа данных в реальном времени;

502 интеллектуальных дорожных комплекса для контроля нарушений ПДД;

8 000 камер на объектах массового скопления людей (школы, детсады, вокзалы, аэропорт);

создание единого ситуационного центра, где будут анализироваться данные и оперативно приниматься решения.

Система позволит автоматически фиксировать нарушения, прогнозировать угрозы и повышать уровень общественной безопасности, говорится в релизе. Проект включает 50 видов интеллектуальной видеоаналитики, направленных на безопасность города:

Дорожный контроль

фиксация нарушений (разговор по телефону, непристегнутый ремень, выезд на перекресток);

контроль за движением транспорта и соблюдением ПДД пешеходами.

Общественная безопасность

автоматическое обнаружение оружия, драк, падений людей, незаконных свалок;

мониторинг безопасности в детсадах и школах;

контроль за появлением бродячих животных, что снизит риски нападений на людей.

Интеллектуальное управление городом

анализ больших данных для оптимизации работы экстренных и коммунальных служб;

повышение кибербезопасности.

В маслихате отметили, что проект реализуется при 100% финансировании частного партнера – компании Presight из ОАЭ, дочернего предприятия технологического гиганта G42.

Подчеркивается, что 60% работ выполнят казахстанские компании, что обеспечит новые рабочие места и развитие местного бизнеса.

"Проект станет основой для построения Smart City, где технологии работают на комфорт и безопасность жителей. Искусственный интеллект не просто фиксирует события, а анализирует их, помогая оперативно реагировать на потенциальные угрозы", - заключили в маслихате.

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что в Алматы 45 тысяч камер подключили к единой системе видеомониторинга. Цель проекта - объединение всех городских камер видеонаблюдения на одной платформе.

Сообщалось, что видеоаналитика формируется на основе распознавания дыма, огня, оставленных предметов, экстренных событий природного и техногенного характера, распознавания одежды, пола и лиц и т. д.

Позже в полиции подробно рассказали, как новые камеры распознают лица казахстанцев.

А в начале ноября сообщалось, что в казахстанской армии введут видеонаблюдение с ИИ. Предполагается, что благодаря этому удастся проводить распознавание лиц, посторонних людей и номеров автотранспорта, а также определять скопления людей и задымление помещений.