Больше 10 тысяч новых камер с ИИ появятся на улицах Астаны
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Новую интеллектуальную систему управления городской инфраструктурой, основанную на искусственном интеллекте и видеоаналитике, внедряют в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на маслихат.
В маслихате считают, что новый проект изменит подход к безопасности, дорожному движению и управлению городскими процессами. Планируется, что полностью система будет внедрена до 2030 года.
В рамках проекта будет проведена глобальная модернизация системы видеонаблюдения и дорожной инфраструктуры:
- 10 000 новых камер с ИИ для анализа данных в реальном времени;
- 502 интеллектуальных дорожных комплекса для контроля нарушений ПДД;
- 8 000 камер на объектах массового скопления людей (школы, детсады, вокзалы, аэропорт);
- создание единого ситуационного центра, где будут анализироваться данные и оперативно приниматься решения.
Система позволит автоматически фиксировать нарушения, прогнозировать угрозы и повышать уровень общественной безопасности, говорится в релизе. Проект включает 50 видов интеллектуальной видеоаналитики, направленных на безопасность города:
Дорожный контроль
- фиксация нарушений (разговор по телефону, непристегнутый ремень, выезд на перекресток);
- контроль за движением транспорта и соблюдением ПДД пешеходами.
Общественная безопасность
- автоматическое обнаружение оружия, драк, падений людей, незаконных свалок;
- мониторинг безопасности в детсадах и школах;
- контроль за появлением бродячих животных, что снизит риски нападений на людей.
Интеллектуальное управление городом
- анализ больших данных для оптимизации работы экстренных и коммунальных служб;
- повышение кибербезопасности.
В маслихате отметили, что проект реализуется при 100% финансировании частного партнера – компании Presight из ОАЭ, дочернего предприятия технологического гиганта G42.
Подчеркивается, что 60% работ выполнят казахстанские компании, что обеспечит новые рабочие места и развитие местного бизнеса.
"Проект станет основой для построения Smart City, где технологии работают на комфорт и безопасность жителей. Искусственный интеллект не просто фиксирует события, а анализирует их, помогая оперативно реагировать на потенциальные угрозы", - заключили в маслихате.
Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что в Алматы 45 тысяч камер подключили к единой системе видеомониторинга. Цель проекта - объединение всех городских камер видеонаблюдения на одной платформе.
Сообщалось, что видеоаналитика формируется на основе распознавания дыма, огня, оставленных предметов, экстренных событий природного и техногенного характера, распознавания одежды, пола и лиц и т. д.
Позже в полиции подробно рассказали, как новые камеры распознают лица казахстанцев.
А в начале ноября сообщалось, что в казахстанской армии введут видеонаблюдение с ИИ. Предполагается, что благодаря этому удастся проводить распознавание лиц, посторонних людей и номеров автотранспорта, а также определять скопления людей и задымление помещений.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220785-astana-perehodit-v-umnyy-rezhim-na-ulicah-goroda-poyavyatsya-kamery-s-ii/