Водителей общественного транспорта будут учить вежливому общению с пассажирами в Алматы

Водители общественного транспорта Алматы будут проходить курсы по вежливому общению с пассажирами, об этом рассказал аким города Ерболат Досаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время встречи с жителями Жетысуского района Досаев сообщил, что качество обслуживания в общественном транспорте является одним из вызовов для города.

"Мы работу в этом направлении ведем на постоянной основе как с частными перевозчиками, так и с "Алматыэлектротрансом". Улучшения однозначно есть - мы это видим по структуре обращений в Open Almaty. Подвижной состав в городе обновлен, но есть вопросы по водителям", - сказал Ерболат Досаев.

Он отметил, что на сегодня не до конца решен вопрос, связанный с нормативным обеспечением предприятий по количеству водителей и их сменности, что приводит к переработкам.

"Мы в очередной раз подняли заработную плату водителям и намерены продолжать это делать, чтобы работа водителя общественного транспорта стала престижной. Также я дал поручение проработать с колледжами вопрос по подготовке водителей, в том числе в плане культуры общения с пассажирами.

Те, кто пройдет курсы повышения квалификации, будут получать надбавку к заработной плате. Мы решили пойти через материальное стимулирование и думаем, что до конца года часть этих вопросов снимем", - подчеркнул аким Алматы.

В акимате добавили, что в текущем году в городе будет построено 10 отстойно-разворотных пунктов, оборудованных комнатами отдыха для водительского состава.

Напомним, ранее водитель общественного транспорта из Алматы помог пассажиру с ограниченными возможностями попасть в автобус, чем восхитил пользователей соцсетей. После этого акимат Алматы сообщил о том, что водителя действительно поощрили, он получил благодарность и подарок от имени акима мегаполиса Ерболата Досаева.