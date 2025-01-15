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Ледовый каток открыли на месте бывшего пустыря в Алматы

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Ледовый каток на месте бывшего пустыря
Ледовый каток на месте бывшего пустыря. Фото: акимат Алматы

В микрорайоне Жас-Канат Турксибского района Алматы заброшенный участок преобразовали в уютное общественное пространство, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в микрорайоне Жас-Канат Турксибского района заброшенный участок преобразовали в уютное общественное пространство. Проект реализован в рамках программы "Бюджет народного участия".

На территории проведен комплекс работ: уложены асфальт и брусчатка, установлены элементы уличного освещения, системы автополива, скамьи и урны. Также оборудованы парковочные места и проложена арычная сеть. В предстоящий сезон планируется посадка молодых деревьев, что, как утверждают в акимате, придаст скверу еще больше уюта.

Главной особенностью нового пространства стал ледовый каток площадью 450 м², который в летнее время будет преобразован в площадку для катания на роликах.

Ледовый каток на месте бывшего пустыря
Ледовый каток на месте бывшего пустыря. Фото: акимат Алматы

"Мне очень нравится сюда приходить после уроков и кататься. Давно мечтал о катке, который будет находиться недалеко от дома. Я уже научился делать некоторые элементы фигурного катания, умею кататься назад. Сейчас мы с друзьями учим новые элементы: вращения и спирали. Нам нравится сюда приходить вечером, тут красиво горят гирлянды, очень красиво и атмосферно", - поделился своими впечатлениями житель микрорайона Жас-Канат Арман Батыров.

Всего в Турксибском районе запланировано 40 проектов благоустройства по программе "Бюджет народного участия".

В 2024 году аким Алматы Ерболат Досаев увеличил финансирование на 18,8 млрд тенге, что на 5,8 млрд тенге больше, чем в 2023 году. Таким образом, алматинцы получили возможность предложить и реализовать 364 проекта по благоустройству дворов, общественных пространств, созданию спортивных и детских площадок.

Также ранее в декабре аким Ауэзовского района Алматы Абзал Егембердиев показал, как изменилась его территория: благоустроенный двор, новый сквер и первая в республике школа нового формата, построенная в рамках проекта "Комфортная школа".

Ранее в Алматы показали, как благоустроили скверы и улицы Алмалинского района, включая пешеходную улицу Панфилова.

Также мы рассказывали, как изменилось освещение в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211827-ledovyy-katok-otkryli-na-meste-byvshego-pustyrya-v-almaty/

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