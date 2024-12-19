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"Сквер – настоящее счастье": как благоустроили Ауэзовский район Алматы

Опубликовано:

Ауэзовский район
Ауэзовский район. Фото: акимат Алматы

Аким Ауэозвского района Алматы Абзал Егембердиев показал ключевые объекты, реализованные в этом году, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В Алматы прошел пресс-тур, в рамках которого Абзал Егембердиев и участники проекта подробно рассказали о достижениях, которыми район может гордиться. Первым объектом пресс-тура стало благоустройство двора в микрорайоне №2, выполненное в рамках программы "Бюджет народного участия".

Территория расположена между домами №41 и №42. В этом году здесь было обустроено футбольное поле площадью 390 кв.м, обновлены детские и спортивные комплексы, установлены 19 опор уличного освещения и 12 видеокамер, высажено 300 погонных метров живой изгороди и 50 деревьев. Создана автополивочная система для зеленых насаждений на площади более 3 тыс. м², а также обустроен тротуар длиной 400 м.

Ауэзовский район
Ауэзовский район. Фото: акимат Алматы

Последняя реконструкция двора была проведена в 2017 году в рамках программы капитального ремонта, после чего осуществлялся только косметический и текущий ремонт.

В прошлом году по поручению Ерболата Досаева было отремонтировано 174 двора, а в этом году в рамках капитального ремонта реконструировано 23 двора. А также по программе "Бюджет народного участия" реализовано 57 проектов, включая благоустройство 41 двора и 16 пешеходных зон.

Ауэзовский район
Ауэзовский район. Фото: акимат Алматы

Следующим объектом стал новый сквер в микрорайоне №1, реализованный в рамках "Бюджета народного участия". На территории за домом №20 был преобразован пустующий участок. Здесь появилась пешеходная зона, тренажеры для пожилых людей и инвалидов, а также воркаут-зона с навесом. Установлена автополивочная система для зеленых насаждений и альпийской горки, проведена компенсационная посадка 90 берез.

Ауэзовский район
Ауэзовский район. Фото: акимат Алматы

"Мы были очень рады, когда узнали, что здесь будет сквер. Пенсионеры, как мы, часто остаемся дома. Хотелось бы заниматься спортом и наслаждаться жизнью дольше. Поэтому такой сквер - настоящее счастье", - отметила жительница района Ульмекен Кожаназарова.

Ауэзовский район
Ауэзовский район. Фото: акимат Алматы

Последним объектом пресс-тура стала первая в республике школа нового формата, построенная в рамках проекта "Комфортная школа". Школа №97 была возведена заново: раннее здание школы было аварийным.

Проект "Комфортная школа" направлен на ликвидацию аварийных объектов, устранение трехсменного обучения и дефицита мест в школах по всей стране.

Ауэзовский район
Ауэзовский район. Фото: акимат Алматы

Новая школа вмещает 600 учеников, оснащена современной мебелью отечественного производства, оборудованными лабораториями для естественнонаучных дисциплин, актовым залом, библиотекой и коворкинг-зоной. На территории школы расположены спортивные площадки: для волейбола, баскетбола, футбола и тенниса. Для безопасности учеников и педагогов установлены системы видеонаблюдения, а также блокировки дверей и блоков с использованием звуковых сигналов.

Ауэзовский район
Ауэзовский район. Фото: акимат Алматы

Журналистам продемонстрировали кабинеты робототехники, лаборатории, спортзал и столовую. А аким района Абзал Егембердиев сыграл партию в настольный теннис с президентом школы.

Ранее в Алматы показали, как благоустроили скверы и улицы Алмалинского района, включая пешеходную улицу Панфилова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2202237-skver-nastoyashchee-schaste-kak-blagoustroili-auezovskiy-rayon-almaty/

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