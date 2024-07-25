"Напора нет": павлодарцы отказались платить за воду

Жители домов по улице Торайгырова в Павлодаре много лет жалуются на слабое давление воды в трубах. Ни капитальный ремонт сетей, ни обращения в службы результата не дали, передает "Ирбис TV".

На слабое давление воды жалуются жители домов №53 и 59 по улице Торайгырова. Особенно страдают павлодарцы, живущие с 5 по 9 этаж.

"У нас дом одноподъездный. Уже несколько лет у нас проблемы с водой. Раньше у нас был КСК, сейчас ТОО "Очаг", однако сейчас проблема особенно обострилась. КСК нам говорит, чтобы мы обращались в "Горводоканал", а "Горводоканал" наоборот отправляет нас в КСК", - жалуется жительница дома №53 по улице Торайгырова.

"Когда идет разбор воды с утра, когда люди поднимаются на работу, где-то с половины седьмого до девяти часов утра напора воды нет вообще. С верхних этажей люди постоянно жалуются", - рассказала жительница дома №53 по улице Торайгырова Оксана Сердюк.

Точно также дела обстоят вечером, когда все возвращаются домой, говорят люди. Между тем обращения к монополисту и в акимат, со слов павлодарцев, безрезультатны. Все городские службы ссылаются якобы на неисправность коммуникаций в доме.

"Все исключающие факторы, по которым возможно падение давления из-за нас, мы исключили. Был заменен розлив, стояки и также заменена вся запорная арматура. "Павлодар-Водоканал" после нескольких обращений прислал бригады, которые выявили причину. Задвижка находится в нерабочем состоянии, и часть трассы от колодца до фундамента дома находится в забитом состоянии. Пропускная способность отсутствует", - пояснил руководитель управляющей компании Юрий Косинов.

К слову, проблемную задвижку специалисты из компании-монополиста заменили лишь в марте 2023 года, однако после никакого ремонта, по словам жителей, не последовало.

"По данному адресу проведено обследование давления на сетях водоснабжения. На входе в дом оно соответствует нормам, следовательно, в доме либо засорены стояки, либо завоздушена внутридомовая система. Жителям по данному вопросу необходимо обратиться в КСК. В свою очередь "Павлодар-Водоканал" отправит дополнительную бригаду для замеров давления", - сообщила пресс-секретарь ТОО "Павлодар-Водоканал" Арман Сарымова.

Как подтвердили жильцы, по адресу приехали специалисты. Установленное ими давление было в пределах нормы - 4,9 кг/см2. Однако люди говорят, что, судя по напору воды, значения не соответствуют действительности.

Ранее павлодарские дачники возмутились повышением тарифа на воду. По их словам, по сравнению с прошлым сезоном оплата выросла на 80%. Люди обвинили в этом администрацию кооператива.

А в микрорайоне Каменское плато Алматы удалось решить проблему с дефицитом воды: в дома жителей подали бесперебойное водоснабжение. Это стало возможным после ввода в эксплуатацию резервуара чистой воды "Балхаш".