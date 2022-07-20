На грязную воду из крана пожаловались жители села в Алматинской области (видео)

Вода. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_issyk

Жители села Рахат Енбекшиказахского района Алматинской области показали на видео в соцсетях воду, которая течет у них по трубам, передает NUR.KZ.

Ролик был опубликован в сообществе kris_p_issyk в Instagram. На видео в синий таз из трубы медленно набирается грязная вода мутно-земельного цвета.

"Мы пьем эту воду. А акимат не торопится решать этот вопрос. Постоянно течет такая вода, все трубы и машинки забиваются. Никто не реагирует", – говорится в описании к посту.

Отметим, что в 2009 году численность населения села Рахат составляла 2,4 тыс. человек.

На публикацию отреагировал акимат Енбекшиказахского района через свой официальный Instagram-аккаунт.

По их данным, проблема заключается в устаревших трубах, по которым вода поступает в поселение.

"В селе Рахат вода в поселок поступает естественным путем. Внутрипоселковые трубы в селе были проложены в 70-х годах.

На этот год запланировано подключение 3 поселков Рахатского сельского округа к Енбекшиказахскому групповому водоводу, который будет обеспечивать водой 9 населенных пунктов", – указали в администрации района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979261-na-gryaznuyu-vodu-iz-krana-pozhalovalis-zhiteli-sela-v-almatinskoy-oblasti-video/