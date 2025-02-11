Алматинцев предупредили о снегопаде

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни, 12-14 февраля, в Алматы - в южной столице прогнозируются осадки и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Специалисты метеослужбы предупредили, что завтра днем прогнозируются осадки.

12 февраля в городе возможны переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, а на дорогах - гололедица. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10 градусов, днем +1...+3.

13 и 14 февраля - переменная облачность, ночью пройдет снег, днем - осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах вновь будет гололедица. Температура воздуха ночью -7...-9 градусов, днем 0...+2.

Отметим, ранее в Алматинской области 11-13 февраля было объявлено штормовое предупреждение - в горных районах ожидался туман и гололедица.

Также синоптики предупреждали, что в феврале жителей Казахстана ожидает переменчивая погода, температура будет меняться от плюсовых показателей до сильных морозов.