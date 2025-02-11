Солнечно и морозно: какой будет погода в мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 11 февраля, жителям Астаны и Алматы обещают солнечную погоду, а в Шымкенте будет пасмурно. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают ясную, солнечную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 0 градусов, а ночью опустится до -15 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем термометры покажут до -5 градусов, ночью температура снизится до -14 градусов. Скорость ветра – 4,9 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 3 градусов, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,1 м/с.