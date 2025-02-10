Сильный снег и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили из-за ухудшения погодных в ряде регионов Казахстана на 11 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

11 февраля ночью и утром в Астане ожидается туман.

Также ночью и утром на севере области Ұлытау будет туман.

Днем на востоке Карагандинской области на дорогах возможна гололедица. Ночью и утром на западе, севере области - туман.

В области Жетісу усилится ветер, днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

11 февраля ночью и утром на западе, севере Атырауской области ожидается туман.

Предстоящей ночью в горах Туркестанской области пообещали сильный снег. На западе, юге, в горных и предгорных районах области осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью и утром на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

Завтра днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гололед.

В центре, на севере, юге Кызылординской области - туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный в центре области ночью 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области тоже ожидается туман.

Во вторник днем на востоке Алматинской области ветер восточный - порывы 15-20 м/с. А 11-13 февраля на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.

Предстоящей ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области обещают туман.

На западе, юге Северо-Казахстанской области тоже ожидается туман. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге, востоке области порывы 23 м/с.

11 февраля ночью на севере, востоке Павлодарской области будет низовая метель. Днем на дорогах гололедица. На юге области туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра на севере, в центре области Абай ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный на севере, в центре области 15-20 м/с, в Жарминском районе порывы 25 м/с.

На севере, юге, востоке Акмолинской области тоже ожидается низовая метель. На западе, юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

А на западе, севере, востоке Костанайской области - туман.

11 февраля днем в горных районах Жамбылской области возможны снег, низовая метель. На западе, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, ночью порывы 25 м/с.