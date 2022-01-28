Казахстан ухудшил свои позиции в Индексе восприятия коррупции

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Неправительственная международная организация по исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International опубликовала на своем сайте ежегодный Индекс восприятия коррупции. Казахстан в нем занял 102 место из 180, набрав 37 баллов из 100 возможных.

Индекс восприятия коррупции (CPI) ранжирует 180 стран и территорий по всему миру в зависимости от воспринимаемого ими уровня коррупции в государственном секторе. Сама организация не проводит опросы, а индекс рассчитывается на основании исследований авторитетных международных учреждений и исследовательских центров.

При этом наиболее важным показателем CPI является количество баллов, а не место в рейтинге. Так, 0 баллов означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, тогда как максимум - 100 баллов - свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует в жизни общества.

CPI охватывает коррупцию только в госсекторе.

"Наш последний анализ показывает, что защита прав человека имеет решающее значение в борьбе с коррупцией: страны с хорошо защищенными гражданскими свободами обычно получают более высокие баллы по CPI, в то время как страны, которые нарушают гражданские свободы, как правило, получают более низкие баллы", - пояснил исполнительный директор Transparency International Дэниел Эриксон.

За последний год Казахстан потерял один балл, набрав в общей сложности 37 баллов из 100 возможных. В итоге страна расположилась на 102 строчке рейтинга.

При этом, по итогам 2020 года, Казахстан занимал 94 позицию с 38 баллами.

Соседняя Россия набрала всего 29 баллов и оказалась на 136 строчке, Украина с 32 баллами заняла 122 место.

Кыргызстан за год потерял сразу 4 балла - по итогам 2021 года соседнее государство набрало 27 баллов, оказавшись на 144 строчке, Беларусь набрала 41 балл, потеряв за год 6 баллов. Страна на 82 месте.

В десятку лидеров рейтинга за 2021 год вошли Дания, Финляндия и Новая Зеландия, набравшие по 88 баллов из 100 возможных. Самые плохие результаты у Южного Судана — 11 баллов, по 13 баллов набрали Сирия и Сомали. Лучшей страной из постсоветского региона стала Эстония с 74 баллами, худшей — Туркменистан, набравший всего 19 баллов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953467-kazahstan-operedil-rossiyu-kyrgyzstan-i-ukrainu-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii/