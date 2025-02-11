Казахстан продолжит сокращать посевную площадь пшеницы

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании кабмина объяснил решение сократить посевы пшеницы в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Сапаров сообщил, что в этом году будет продолжена диверсификация посевных площадей. В целом планируется размещение сельхозкультур на площади 23,8 млн га, что превышает уровень прошлого года на 518 тыс. га.

"Продолжается масштабная работа по уходу от монокультуры пшеницы. Так, за два года площадь пшеницы сокращена почти на 730 тыс. га, в том числе на 159 тыс. га в текущем году. Принимаемые меры позволят оптимизировать структуру посевов и снизить риски, связанные с колебаниями цен на сельхозпродукцию.

В настоящее время масличные и бобовые культуры востребованы как на внутреннем, так и на внешних рынках, а цены на них находятся на стабильно высоком уровне, что повышает рентабельность агробизнеса", - проинформировал глава МСХ.

Он отметил, что если средняя цена на пшеницу составляет 65-70 тыс. тенге за тонну, то рыночная стоимость таких экспортоориентированных культур, как лен и рапс, достигает 200 тыс. тенге и выше.

"Бобовые культуры, являясь хорошими предшественниками, обогащают почву азотом и повышают урожайность последующих культур. Это не только выгодно, но и экологично", - заверил Сапаров.

Напомним, о том, что в Казахстане сокращают посевы пшеницы, риса и хлопчатника, сообщалось еще весной прошлого года.

"Мы проводим диверсификацию сельхозкультур. При этом не стоит переживать, что пшеницы будет мало. Мы получим урожай за счет качественных семян и использования удобрений", - отмечал тогда Сапаров.

А в августе в правительстве сообщали, что на проведение весенне-полевых и уборочных работ в Казахстане были выделены рекордные 580 млрд тенге, в 5 раз была увеличена сумма, направленная на приобретение в лизинг сельскохозяйственной техники

Добавим, что с августа до 31 декабря прошлого года ввоз пшеницы в страну был запрещен. В Минсельхозе отмечали, что на внутреннем рынке Казахстана достаточно запасов пшеницы прошлогоднего урожая.

При этом, согласно данным кабмина, в 2024 году общая площадь сельскохозяйственных культур в Казахстане составила 23,3 млн га, из них площадь зерновых - 16,7 млн га.