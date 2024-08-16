Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Рекордные 580 млрд тенге выделили в Казахстане на уборочные работы

Опубликовано:

Пшеница в руке
Иллюстративное фото: pixabay.com

Рекордное финансирование в размере 580 млрд тенге выделило правительство на проведение весенне-полевых и уборочных работ в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.

Правительством на проведение весенне-полевых и уборочных работ в текущем году выделено рекордное финансирование в размере 580 млрд тенге. В 5 раз увеличена сумма, направленная на приобретение в лизинг сельскохозяйственной техники, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

По информации Министерства сельского хозяйства, массовые уборочные работы начнутся в третьей декаде августа. Всего будут задействованы более 149 тыс. тракторов, 38 тыс. зерноуборочных комбайнов и 14 тыс. жаток.

Бектенов поручил создать оперативный штаб по проведению уборочной кампании для координации и контроля между профильными министерствами, акиматами и аграриями под руководством вице-премьера Серика Жумангарина.

На осенне-полевые работы аграриям отгружено более 64 тыс. тонн льготного дизельного топлива. Согласно утвержденным графикам, всего в регионы будет поставлено порядка 355 тыс. тонн по фиксированной цене на уровне ниже рыночной. Приняты меры по обеспечению прозрачности и контроля за движением дизельного топлива.

Олжас Бектенов поставил задачу держать вопрос на постоянном контроле, в случае возникновения потребности - выделить аграриям дополнительные объемы дизтоплива на сушку зерна.

Общая емкость хранения зерна в республике составляет 30 млн тонн, данных мощностей достаточно для хранения прогнозируемого урожая. Вместе с тем имеются вопросы высокой загруженности отдельных зернохранилищ.

Премьер-министр поручил до 10 сентября освободить элеваторы от остатков урожая прошлого года. Акиматам областей совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции - не допустить необоснованного роста цен на услуги элеваторов.

Недавно синоптики "Казгидромета" прогнозировали, что во второй половине августа ожидаемые осадки в сочетании с усилением ветра до 15-20 м/с могут вызвать полегание посевов на полях, что осложнит их уборку и может привести к частичной потере урожая.

Кроме того, в третьей декаде августа на севере республики возможны периоды с плохими условиями для уборки урожая.

В марте глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров рассказал о планах Казахстана по сокращению посевных площадей пшеницы, риса и хлопчатника.

Отметим также, по информации пресс-службы правительства, общая площадь сельскохозяйственных культур в Казахстане в этом году составляет 23,3 млн га, из них площадь зерновых - 16,7 млн га.

Уборочные работы начаты во всех регионах согласно структуре посевных площадей. На сегодня убрано 928,2 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, или 5,5%. При средней урожайности 19,3 ц/га намолочено 1,8 млн тонн зерна. Также собрано 418,2 тыс. тонн картофеля и 940,3 тыс. тонн овощей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2149620-rekordnye-580-mlrd-tenge-vydelilo-pravitelstvo-na-uborochnye-raboty-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie