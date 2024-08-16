Рекордные 580 млрд тенге выделили в Казахстане на уборочные работы

Рекордное финансирование в размере 580 млрд тенге выделило правительство на проведение весенне-полевых и уборочных работ в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.

Правительством на проведение весенне-полевых и уборочных работ в текущем году выделено рекордное финансирование в размере 580 млрд тенге. В 5 раз увеличена сумма, направленная на приобретение в лизинг сельскохозяйственной техники, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

По информации Министерства сельского хозяйства, массовые уборочные работы начнутся в третьей декаде августа. Всего будут задействованы более 149 тыс. тракторов, 38 тыс. зерноуборочных комбайнов и 14 тыс. жаток.

Бектенов поручил создать оперативный штаб по проведению уборочной кампании для координации и контроля между профильными министерствами, акиматами и аграриями под руководством вице-премьера Серика Жумангарина.

На осенне-полевые работы аграриям отгружено более 64 тыс. тонн льготного дизельного топлива. Согласно утвержденным графикам, всего в регионы будет поставлено порядка 355 тыс. тонн по фиксированной цене на уровне ниже рыночной. Приняты меры по обеспечению прозрачности и контроля за движением дизельного топлива.

Олжас Бектенов поставил задачу держать вопрос на постоянном контроле, в случае возникновения потребности - выделить аграриям дополнительные объемы дизтоплива на сушку зерна.

Общая емкость хранения зерна в республике составляет 30 млн тонн, данных мощностей достаточно для хранения прогнозируемого урожая. Вместе с тем имеются вопросы высокой загруженности отдельных зернохранилищ.

Премьер-министр поручил до 10 сентября освободить элеваторы от остатков урожая прошлого года. Акиматам областей совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции - не допустить необоснованного роста цен на услуги элеваторов.

Недавно синоптики "Казгидромета" прогнозировали, что во второй половине августа ожидаемые осадки в сочетании с усилением ветра до 15-20 м/с могут вызвать полегание посевов на полях, что осложнит их уборку и может привести к частичной потере урожая.

Кроме того, в третьей декаде августа на севере республики возможны периоды с плохими условиями для уборки урожая.

В марте глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров рассказал о планах Казахстана по сокращению посевных площадей пшеницы, риса и хлопчатника.

Отметим также, по информации пресс-службы правительства, общая площадь сельскохозяйственных культур в Казахстане в этом году составляет 23,3 млн га, из них площадь зерновых - 16,7 млн га.

Уборочные работы начаты во всех регионах согласно структуре посевных площадей. На сегодня убрано 928,2 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, или 5,5%. При средней урожайности 19,3 ц/га намолочено 1,8 млн тонн зерна. Также собрано 418,2 тыс. тонн картофеля и 940,3 тыс. тонн овощей.