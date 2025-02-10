Город Кентау станет больше

Акимат и маслихат города Кентау подготовили проект документа, согласно которому границы города планируется расширить, передает NUR.KZ. Проект документа опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно проекту постановления, планируется изменить границы следующих сел и населенных пунктов города Кентау:

изменить границы села Карнак путем включения 2655,53 гектара земельного участка с границы села Карнак к границе города Кентау и 264,75 гектара земельного участка к границе села Байылдыр, установив границу села Карнак общей площадью 35 257,16 гектара;

изменить границы села Хантаги путем включения 22,67 гектара земельного участка с границы села Хантаги к границе города Кентау и 728,45 гектара земельного участка к границе села Байылдыр, установив границу села Хантаги общей площадью 44 718,61 гектаров;

изменить границы села Байылдыр путем включения 264,75 гектара земельного участка с границы села Карнак, 728,45 гектара земельного участка с границы села Хантаги, путем включения 522,27 гектара земельного участка с границы села Байылдыр к границе города, установив границу села Байылдыр общей площадью 24 819,43 гектаров.

Согласно проекту документа, часть земель города Кентау также перейдут вышеуказанным и ряду других сел:

изменить границы села Байылдыр путем включения 146,02 гектара земель сельскохозяйственного назначения города Кентау в границы населенного пункта села Байылдыр, установив границы общей площадью 241,99 гектаров;

изменить границы села Хантаги путем включения 152,98 гектара земель сельскохозяйственного назначения города Кентау в границы населенного пункта села Хантаги, установив границы общей площадью 763,91 гектара;

изменить границы населенного пункта Шоктас села Хантаги путем включения 312,49 гектара земель сельскохозяйственного назначения города Кентау в границы населенного пункта Шоктас села Хантаги, установив границы общей площадью 657,98 гектара;

изменить границы населенного пункта Котырбулак села Хантаги путем включения 51,68 гектара земель сельскохозяйственного назначения города Кентау в границы населенного пункта Котырбулак села Хантаги, установив границы общей площадью 58,88 гектара.

На публичном обсуждении проект постановления до 25 февраля 2025 года.

Кентау, согласно информации на официальном сайте акимата региона, город областного подчинения Туркестанской области. Расположен у подножия хребта Каратау, в 30 км северо-восточнее города Туркестан.

Ранее сообщалось, что площадь Актобе планируется увеличить на 180 гектаров.

Также в 2024 году сообщалось о планах расширить границы Мангистауской области.

При этом в январе прошлого года правительство РК уже меняло границы Мангистауской области, включив в состав региона область до исходной линии территориальных вод на Каспийском море. Площадь включенной в границы региона территории составила почти 722 тыс. гектаров.