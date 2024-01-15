Границы Мангистауской области официально расширили

Правительство РК изменило границы Мангистауской области, включив в состав региона область до исходной линии территориальных вод на Каспийском море, передает NUR.KZ со ссылкой на Эталонный банк НПА.

Опубликованное постановление подписано премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

"Изменить границы Мангистауской области путем включения в территорию области земель между границей Мангистауской области и исходной линией для отсчета ширины территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море общей площадью 721940,2365 гектара", – говорится в тексте постановления.

Акимату Мангистауской области поручено принять меры, вытекающие из этого постановления.

Как указано в законе "О государственной границе РК", исходные линии для отсчета ширины территориальных вод Республики Казахстан на Каспийском море – это линии среднемноголетнего уровня (на отметке минус 28,0 метра Балтийской системы высот относительно нуля Кронштадтского футштока), расположенные на материковой части Республики Казахстан и ее островах, а также прямые линии, которые ограничивают пределы внутренних вод Республики Казахстан в заливах, бухтах, губах и лиманах, принадлежащих Республике Казахстан.

Так, теперь границы Мангистауской области обозначены следующим образом:

северная граница проходит по действующим границам территорий административного подчинения Атырауской области;

северо-восточная граница проходит по действующим границам территорий административного подчинения Актюбинской области;

южная граница проходит по казахстанско-туркменской государственной границе;

юго-восточная граница проходит по казахстанско-узбекской государственной границе;

западная граница проходит по исходной линии для отсчета ширины территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море.

Ранее, как сообщается на официальном сайте акимата региона, граница Мангистауской области проходила вдоль береговой линии Каспийского моря.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.