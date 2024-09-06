Актобе хотят расширить

Площадь Актобе планируется увеличить на 180 гектаров. Соответствующий проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

"Акимат Актюбинской области постановляет и Актюбинский областной маслихат решил изменить границы города Актобе Актюбинской области путем включения в его границы 180,1 гектара из категории земель лесного фонда коммунального государственного учреждения "Актюбинское учреждение по охране лесов и животного мира" государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области". Установить границы города Актобе Актюбинской области общей площадью 53 442,1 гектара", - отмечается в проекте постановления.

Отмечается, что совместное постановление акимата Актюбинской области и решение Актюбинского областного маслихата вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Проект документа вынесен на публичное обсуждение до 20 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в 2024 году планируется еще раз расширить границы Мангистауской области.

"Для расчета ширины и внешней границы территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море и границы Мангистауской области в текущем году было поручено принять соответствующие меры по включению в территорию области земельного участка общей площадью 1 млн 638 тыс. га, который составляет 12 морских миль между начальными линиями", - сообщили весной в местном акимате.

При этом в январе правительство РК уже меняло границы Мангистауской области, включив в состав региона область до исходной линии территориальных вод на Каспийском море. Площадь включенной в границы региона территории составила почти 722 тыс. гектаров.

Город Актобе, согласно информации на официальном сайте ведомства, расположен в северной части Актюбинской области на расстоянии 1 678 км от города Астана. Площадь территории города Актобе составляет 2,3 тысячи квадратных метров.

Город расположен на автомобильных и железнодорожных транспортных магистралях республиканского значения, связывающих Центральную Азию и Юго-Восточную часть Казахстана с регионами Западного Казахстана, с Уралом, с Европейской частью России и европейскими странами.