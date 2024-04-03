Мангистауская область станет больше

В 2024 году планируется еще раз расширить границы Мангистауской области. Об этом сообщил руководитель управления земельных отношений региона Нуржан Каржаубай, передает Lada.kz.

Как сообщает пресс-служба главы региона, о планируемом расширении границ Мангистауской области заявили в ходе аппаратного совещания.

На нем с докладом выступили руководитель департамента по управлению земельными ресурсами Кахарман Багынов и руководитель управления земельных отношений Мангистауской области Нуржан Каржаубай.

"Для расчета ширины и внешней границы территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море и границы Мангистауской области в текущем году было поручено принять соответствующие меры по включению в территорию области земельного участка общей площадью 1 млн 638 тыс. га, который составляет 12 морских миль между начальными линиями", - сказал Нуржан Каржаубай.

В целом с начала года в Мангистауской области выявлены неиспользуемые земельные участки сельскохозяйственного назначения.

В настоящее время департаментом по управлению земельными ресурсами и акиматами районов ведется системная работа по возвращению земельных участков.

"В Актау развивается курортная зона "Теплый пляж". Согласно генплану, для доступа к этой локации предусмотрено 37 дорог, однако ни одна из них так и не была построена. Причина кроется в слабом контроле со стороны акимов районов и сел. Если земельный участок находится в аренде, необходим контроль за его использованием по целевому назначению", - отметил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

Если должностные лица игнорируют требования земельного законодательства, они должны нести ответственность. Каждый должен осознавать, что бесхозный земельный участок - это упущение, которое наносит ущерб экономике, отметил глава региона.

"Поручаю провести проверку уполномоченным органам на предмет законности выделения земельных участков. Мы уже сталкивались с ситуациями, когда инвесторы нуждаются в земле, но она находится в аренде. Земля не должна простаивать бесхозной, когда она могла бы приносить пользу. В соответствии с требованиями Земельного кодекса нужно системно заниматься вопросами возврата неосвоенной земли", - заявил аким Мангистауской области.

Напомним, в январе текущего года правительство РК изменило границы Мангистауской области, включив в состав региона область до исходной линии территориальных вод на Каспийском море. Площадь включенной в границы региона территории составила почти 722 тыс. гектаров.

В феврале был выявлен факт незаконного предоставления земельного участка вдоль побережья Каспийского моря частному лицу. Кадастровая стоимость этой территории, известной как Коса Кендерли, на сегодняшний день превышает 30 млрд тенге.

Ранее прокуратурой Мангистауской области уже были возвращены государству неиспользуемые земельные участки, находящиеся вдоль побережья Каспийского моря, кадастровой стоимостью 1,1 млрд тенге. Эти земли не осваивались с 2007 года.