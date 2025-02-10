Казахстанец через суд добился пенсионных выплат для отцов в декрете

Конституционный суд встал на сторону казахстанца, которому не засчитывали трудовой стаж и не начисляли пенсионные выплаты в декрете, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу органа.

На официальном сайте Конституционного суда опубликованы результаты рассмотренного обращения казахстанца, который просил проверить пункт Социального кодекса. В пункте было указано, что при исчислении трудового стажа для назначения пенсионных выплат по возрасту засчитывается время ухода неработающей матери за малолетними детьми, но не более чем до достижения каждым ребенком возраста 3 лет.

"По мнению субъекта обращения, данное положение - о зачете указанного времени ухода за малолетним ребенком только в отношении неработающей матери - противоречит принципу равенства прав обоих родителей в вопросах заботы и воспитания детей и носит дискриминирующий характер", - сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина уволился с работы спустя два месяца после рождения сына в связи с его тяжелым состоянием, а также временной неспособностью матери ребенка осуществлять такой уход по состоянию здоровья. При этом время ухода за малолетним сыном заявителю не было зачтено при исчислении трудового стажа для назначения пенсионных выплат.

"Изучив все материалы и законодательство, Конституционный суд указал, что забота о детях и их воспитании являются естественным правом и обязанностью родителей, а брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Гражданину РК гарантируется минимальный размер заработной платы и пенсии, социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и по иным законным основаниям.

Уход за малолетним ребенком требует особой заботы и защиты, которые необходимы для его нормального физического, умственного, нравственного и психологического развития. В этот период жизни ребенка в силу объективных обстоятельств родитель может быть ограничен в реализации своего права на труд", - отметили в суде.

По мнению суда, такие обстоятельства, обусловленные выполнением родительских обязанностей, должны учитываться при разработке компенсаторных механизмов в рамках государственной политики в сфере социальной защиты, поскольку Конституция закрепляет положения о модели социального государства, гарантирующего защиту брака и семьи, материнства, отцовства и детства.

"Конституционный суд обратил внимание на один из принципов государственной политики в сфере социальной защиты, определенных в Социальном кодексе, как равноправие и недопустимость ограничения прав человека и гражданина в сфере социальной защиты", - добавили в суде.

Напомним, Конституционный суд в ноябре прошлого года анонсировал проверку нормы Социального кодекса, которая предусматривает исчисление трудового стажа во время декрета только неработающей матери.

А в июле прошлого года норму об усыновлении детей в Казахстане признали ущемляющей права мужчин. До этого усыновителями не могли быть лица мужского пола, не состоящие в зарегистрированном браке (супружестве), за исключением случаев фактического воспитания ребенка не менее трех лет в связи со смертью матери или лишением ее родительских прав.

Ранее мы писали, что казахстанцы смогут взять отпуск для заботы о новорожденном ребенке. При этом воспользоваться этим может любой из родителей. Подробно о положенных выплатах можно узнать в нашем материале по данной ссылке.