Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Норму об усыновлении детей в Казахстане признали ущемляющей права мужчин

Опубликовано:

Отец с дочерью на пляже
Семья на пляже. Иллюстративное фото: pixabay.com

Конституционный суд РК признал один из подпунктов в кодексе "О браке (супружестве) и семье" противоречащим принципам Конституции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КС.

Конституционный суд РК признал подпункт 11 пункта 2 статьи 91 кодекса "О браке (супружестве) и семье" не соответствующим Конституции, сообщается в официальном Telegram-канале суда.

Согласно данной норме, усыновителями не могут быть лица мужского пола, не состоящие в зарегистрированном браке (супружестве), за исключением случаев фактического воспитания ребенка не менее трех лет в связи со смертью матери или лишением ее родительских прав.

В КС РК обратился гражданин, который заявил, что считает данную норму дискриминационной и противоречащей статье 14 Конституции. Согласно последней, никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по признаку пола. Казахстанец обратил внимание на то, что для женщин, не состоящих в зарегистрированном браке, подобный запрет не установлен.

В итоге была проведена проверка.

Конституционный суд отметил, что подход по определению условий и установлению ограничений права на усыновление мотивируется защитой государством детства и принятыми обязательствами наилучшего обеспечения интересов детей. Кроме того, данная цель соответствует статье 39 Конституции - возможности ограничить права и свободы человека и гражданина законами в определенных целях.

Однако ограничения для лиц, желающих усыновить ребенка, должны отвечать требованиям справедливости, пропорциональности и соразмерности, исходя из прав и интересов детей.

В КС отметили, что законодательные механизмы должны быть направлены на поддержку усыновления на равных условиях мужчиной и женщиной, прежде всего из числа состоящих в браке и имеющих семью, как более отвечающего целям наилучшего обеспечения интересов ребенка и заботы о нем.

Так, установление ограничения, связанного с неравным отношением к лицам в зависимости от их пола, желающим усыновить детей, не соответствует требованиям статьи 14 Конституции.

Отметим, что на сайте ИПС НПА "Адилет" в законе "О браке (супружестве) и семье" появилось примечание к подпункту 11 пункта 2 статьи 91 о том, что начато производство по проверке конституционности.

Добавим также усыновителями в Казахстане, среди прочего, не могут быть:

  • лица, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
  • супруги, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
  • лица, лишенные судом родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;
  • лица, отстраненные от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на него законами Республики Казахстан обязанностей;
  • бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине;
  • лица, не имеющие постоянного места жительства;
  • лица, придерживающиеся нетрадиционной сексуальной ориентации, и другие.

Напомним, в январе один из сенаторов заявил об усыновлении казахстанских детей в Южную Африку, Кению, Филиппины, Мексику, Мальту, Аргентину и Гватемалу.

Он отмечал, что многие усыновители не направляют отчеты о судьбе казахстанских детей - по словам депутата, ничего не известно о 30 детях, которые уехали в Южную Африку, о 104 детях, уехавших в США, и о 113 детях, переехавших в Бельгию.

Его слова прокомментировал официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2138676-usynovlenie-detey-konstitucionnyy-sud-vyskazalsya-o-pravah-muzhchin-posle-obrashcheniya-kazahstanca/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie