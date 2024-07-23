Норму об усыновлении детей в Казахстане признали ущемляющей права мужчин

Конституционный суд РК признал один из подпунктов в кодексе "О браке (супружестве) и семье" противоречащим принципам Конституции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КС.

Конституционный суд РК признал подпункт 11 пункта 2 статьи 91 кодекса "О браке (супружестве) и семье" не соответствующим Конституции, сообщается в официальном Telegram-канале суда.

Согласно данной норме, усыновителями не могут быть лица мужского пола, не состоящие в зарегистрированном браке (супружестве), за исключением случаев фактического воспитания ребенка не менее трех лет в связи со смертью матери или лишением ее родительских прав.

В КС РК обратился гражданин, который заявил, что считает данную норму дискриминационной и противоречащей статье 14 Конституции. Согласно последней, никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по признаку пола. Казахстанец обратил внимание на то, что для женщин, не состоящих в зарегистрированном браке, подобный запрет не установлен.

В итоге была проведена проверка.

Конституционный суд отметил, что подход по определению условий и установлению ограничений права на усыновление мотивируется защитой государством детства и принятыми обязательствами наилучшего обеспечения интересов детей. Кроме того, данная цель соответствует статье 39 Конституции - возможности ограничить права и свободы человека и гражданина законами в определенных целях.

Однако ограничения для лиц, желающих усыновить ребенка, должны отвечать требованиям справедливости, пропорциональности и соразмерности, исходя из прав и интересов детей.

В КС отметили, что законодательные механизмы должны быть направлены на поддержку усыновления на равных условиях мужчиной и женщиной, прежде всего из числа состоящих в браке и имеющих семью, как более отвечающего целям наилучшего обеспечения интересов ребенка и заботы о нем.

Так, установление ограничения, связанного с неравным отношением к лицам в зависимости от их пола, желающим усыновить детей, не соответствует требованиям статьи 14 Конституции.

Отметим, что на сайте ИПС НПА "Адилет" в законе "О браке (супружестве) и семье" появилось примечание к подпункту 11 пункта 2 статьи 91 о том, что начато производство по проверке конституционности.

Добавим также усыновителями в Казахстане, среди прочего, не могут быть:

лица, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

супруги, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

лица, лишенные судом родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;

лица, отстраненные от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на него законами Республики Казахстан обязанностей;

бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине;

лица, не имеющие постоянного места жительства;

лица, придерживающиеся нетрадиционной сексуальной ориентации, и другие.

Напомним, в январе один из сенаторов заявил об усыновлении казахстанских детей в Южную Африку, Кению, Филиппины, Мексику, Мальту, Аргентину и Гватемалу.

Он отмечал, что многие усыновители не направляют отчеты о судьбе казахстанских детей - по словам депутата, ничего не известно о 30 детях, которые уехали в Южную Африку, о 104 детях, уехавших в США, и о 113 детях, переехавших в Бельгию.

Его слова прокомментировал официальный представитель МИД Айбек Смадияров.