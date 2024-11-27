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Конституционный суд проверит информацию о возможной дискриминации отцов в декрете

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Отец и сын смотрят журнал
Отец и сын. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане проверят норму Социального кодекса, которая предусматривает исчисление трудового стажа во время декрета только неработающей матери, передает NUR.KZ со ссылкой на Конституционный суд.

В Telegram-канале Конституционного суда РК анонсировали проверку нормы о зачете в трудовом стаже времени ухода за малолетними детьми. Речь идет о проверке на соответствие Конституции подпункта 8 пункта 1 статьи 208 Социального кодекса РК.

В ней указано, что при исчислении трудового стажа для назначения пенсионных выплат по возрасту засчитывается время ухода неработающей матери за малолетними детьми, но не более чем до достижения каждым ребенком возраста 3 лет, в пределах 12 лет в общей сложности.

"Норма, предусматривающая при исчислении трудового стажа время по уходу за малолетними детьми только неработающей матери, противоречит статьям 14 и 27 Конституции, предусматривающим принцип недискриминации, а также равную защиту материнства, отцовства и детства", - сказано в обращении заявителя.

В суде начали проверку данной нормы, об ее результатах сообщат позже на сайте Конституционного суда и в печатных изданиях.

Отметим, что в июле текущего года норму об усыновлении детей в Казахстане признали ущемляющей права мужчин. До этого усыновителями не могли быть лица мужского пола, не состоящие в зарегистрированном браке (супружестве), за исключением случаев фактического воспитания ребенка не менее трех лет в связи со смертью матери или лишением ее родительских прав.

Ранее мы писали, что казахстанцы смогут взять отпуск для заботы о новорожденном ребенке. При этом воспользоваться этим может любой из родителей. Подробно о положенных выплатах можно узнать в нашем материале по данной ссылке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2193197-konstitucionnyy-sud-proverit-informaciyu-o-vozmozhnoy-diskriminacii-otcov-v-dekrete/

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