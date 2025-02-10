Рекламные стойки установили в метро Алматы в качестве ограждений

В Алматы тестируют новые ограждения с двойной функцией для повышения безопасности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на метрополитен города.

На станции "Райымбек батыр" установлены новые временные ограждения, которые, ак отмечают в метрополитене, соответствуют современным стандартам безопасности.

Они выполняют двойную функцию - служат защитным барьером и одновременно используются в качестве рекламных конструкций.

В настоящее время проводится проверка их устойчивости к ветровым нагрузкам. После завершения всех необходимых испытаний аналогичные ограждения планируется установить на других станциях метро.

Как отмечают в метрополитене, ранее установленные железные ограждения также проходят испытания и при необходимости будут демонтированы.

Ограждения. Фото: Метрополитен Алматы

"Алматинский метрополитен всегда стремится к совершенствованию инфраструктуры для удобства пассажиров. Данное решение является временной мерой до установки автоматических платформенных дверей (screen doors). Все работы ведутся за счет собственных средств предприятия без привлечения бюджетных", - сообщили в пресс-службе КГП на ПВХ "Метрополитен города Алматы".

В метрополитене отметили, что процесс установки автоматизированных платформенных ограждений занимает значительное время, так как необходимо проектирование, технико-экономическое обоснование, а также финансирование, проведение процедуры государственных закупок. По этой причине были установлены временные ограждения.

Ранее в метро Алматы начали устанавливать ограждения на станциях для обеспечения безопасности пассажиров. Произошло это после гибели человека, который упал на пути между вагонами.

Ограждения подверглись критике, на которую ответили в метрополитене города.