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Рекламные стойки установили в метро Алматы в качестве ограждений

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Ограждения
Ограждения. Фото: Метрополитен Алматы

В Алматы тестируют новые ограждения с двойной функцией для повышения безопасности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на метрополитен города.

На станции "Райымбек батыр" установлены новые временные ограждения, которые, ак отмечают в метрополитене, соответствуют современным стандартам безопасности.

Они выполняют двойную функцию - служат защитным барьером и одновременно используются в качестве рекламных конструкций.

В настоящее время проводится проверка их устойчивости к ветровым нагрузкам. После завершения всех необходимых испытаний аналогичные ограждения планируется установить на других станциях метро.

Как отмечают в метрополитене, ранее установленные железные ограждения также проходят испытания и при необходимости будут демонтированы.

Ограждения
Ограждения. Фото: Метрополитен Алматы

"Алматинский метрополитен всегда стремится к совершенствованию инфраструктуры для удобства пассажиров. Данное решение является временной мерой до установки автоматических платформенных дверей (screen doors). Все работы ведутся за счет собственных средств предприятия без привлечения бюджетных", - сообщили в пресс-службе КГП на ПВХ "Метрополитен города Алматы".

В метрополитене отметили, что процесс установки автоматизированных платформенных ограждений занимает значительное время, так как необходимо проектирование, технико-экономическое обоснование, а также финансирование, проведение процедуры государственных закупок. По этой причине были установлены временные ограждения.

Ранее в метро Алматы начали устанавливать ограждения на станциях для обеспечения безопасности пассажиров. Произошло это после гибели человека, который упал на пути между вагонами.

Ограждения подверглись критике, на которую ответили в метрополитене города.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2219352-avtomaticheskie-dveri-k-vagonam-poyavyatsya-v-metro-almaty-vmesto-ograzhdeniy-s-reklamoy/