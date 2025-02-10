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Застрявшего сайгака спасли в Карагандинской области (видео)

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Спасатели помогают сайгаку
Спасатели помогают сайгаку. Фото: t.me/qr_tjm

В Карагандинской области спасатели МЧС Казахстана пришли на помощь сайгаку - животное застряло в снегу и не могло выбраться, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС, инцидент произошел в Абайском районе в 4 километрах от поселка Топар.

"В районе зоны отдыха "Тихий залив" спасатели МЧС оказали помощь сайгаку, который зашел в охраняемую зону, застрял в снегу и не мог самостоятельно передвигаться", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что в службу 112 обратились посетители зоны отдыха, заметившие, что сайгаку нужна помощь.

"Животное было испуганным, но благодаря оперативным действиям спасателей его удалось освободить и вывести в безопасное место", - добавили в МЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области мужчина едва не погиб, спасая собаку из колодца с холодной водой. Ему помогли сотрудники МЧС.

До этого в Астане собака упала в глубокий колодец и не смогла самостоятельно выбраться. Сотрудники МЧС развернули спасательную операцию, чтобы помочь животному.

Еще раньше мы рассказывали, что Казнет растрогало спасение щенка, замерзшего в ледяной проруби в одном из водных каналов Алматы. Его вытащил мужчина, который рисковал собой, добиравшись до пса по тонкому льду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2219267-zastryavshego-saygaka-spasli-v-karagandinskoy-oblasti/