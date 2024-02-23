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Спасение тонущего щенка в Алматы растрогало Казнет

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Спасение щенка
Спасение щенка. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_almata

В Алматы мужчина вытащил щенка из ледяной проруби в одном из водных каналов города. Видео спасения животного растрогало пользователей соцсетей, передает NUR.KZ.

На видео, которое опубликовал Instagram-паблик Kris_p_almata, видно, как мужчина, рискуя собой, по тонкому льду ползком добрался до провалившегося под лед щенка и достал его. Судя по надписи на куртке, животное спас сотрудник местной электросетевой компании.

Между тем за кадром слышно, как авторы видео просят не отпускать щенка, который, вероятно, замерз в воде. Они также в шутку предположили, что акимат наградит мужчину.

Видео со спасением животного растрогало и пользователей соцсетей.

"Это героический и очень добрый поступок! Ему вдвойне вернется то добро, что он сделал! Молодец, других слов нет! Настоящий мужчина!" ,

"Человек с большой буквы", "Пример для подражания", "Какой поступок героический! Совсем щеночек маленький", – пишут казахстанцы в комментариях.

Напомним, ранее в Костанайской области сняли на видео животное, предположительно косулю, которая в сильный буран буквально примерзла к асфальту.

Ранее спасатели называли основные правила безопасности на льду:

  • не выходите на неокрепший лед;
  • не собирайтесь группами на льду;
  • не подходите к лункам, а также к месту, где треснул лед;
  • не катайтесь на санках, лыжах с высокой горки;
  • не ходите через несанкционированные места на льду;
  • не выходите на лед, когда темно, плохо видно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062569-spasenie-tonuschego-schenka-v-almaty-rastrogalo-kaznet/

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