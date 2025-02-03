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Эзотерика

Мужчина едва не погиб, спасая собаку на севере Казахстана (видео)

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Собака гуляет под снегом
Собака. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Северо-Казахстанской области помощь спасателей понадобилась мужчине, который вызволил собаку из глубокой ямы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, житель Петропавловска решил самостоятельно спасти собаку упавшую в колодец. Спустившись в колодец, он передал животное друзьям, однако сам уже выбраться из глубокой скважины полной холодной воды не смог.

"Прибывшие по заявлению друзей сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью альпинистского снаряжения вытянули мужчину из засады. В медицинской помощи он не нуждался.

В МЧС напомнили казахстанцам, что самостоятельно спускаться в колодец очень опасно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2217365-muzhchina-edva-ne-pogib-spasaya-sobaku-na-severe-kazahstana-video/