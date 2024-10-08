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Спасательную операцию развернули из-за собаки в колодце в Астане

Опубликовано:

Спасение собаки
Спасение собаки. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Астане собака упала в глубокий колодец и не смогла самостоятельно выбраться. Неравнодушные граждане вызвали спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В столичном районе Байконыр по улице Жетиген собака упала в колодец и не смогла самостоятельно выбраться, сообщается в Telegram-канале ведомства.

На место прибыли спасатели и вытащили ее. Спасение животного попало на видео.

Добавим, в феврале Казнет растрогало спасение щенка, замерзшего в ледяной проруби в одном из водных каналов Алматы. Его вытащил мужчина, который рисковал собой, добиравшись до пса по тонкому льду.

В мае в области Жетiсу спасателям пришлось вызволять из канализационного люка собаку.

В июне в Жезказгане лошадь упала в старый колодец, оттуда ее вызволяли при помощи спасательной веревки. Животное не пострадало.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2171263-spasenie-sobaki-iz-glubokogo-kolodca-popalo-na-video-v-astane/

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