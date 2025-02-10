Теплую неделю обещают синоптики жителям Алматы

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 10 по 16 февраля, обещают довольно теплую погоду - температура не опустится ниже -7 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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10 февраля в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура в среднем составит минус 5 градусов. Днем термометры могут показать до минус 1 градуса, но ночью температура опустится до минус 9 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

11 февраля ожидается ясная, солнечная погода. Температура составит около минус 4 градусов. Максимальная температура составит 0 градусов, а минимальная – минус 7 градусов. Скорость ветра составит до 1,9 м/с.

12 февраля также будет солнечно. Средняя температура – минус 2 градуса. Днем температура поднимется до плюс 1 градуса, а ночью опустится до минус 6 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

13 февраля в Алматы будет пасмурно, но без осадков. Температура в среднем – минус 1 градус. Максимально температура поднимется до 0 градусов, а опуститься может до минус 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 1,6 м/с.

14 февраля осадки не ожидаются. Среднесуточная температура – минус 1 градус. Днем воздух прогреется до плюс 1 градуса, а ночью похолодает до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

15 февраля вновь будет пасмурно, без осадков. Температура в среднем остановится на отметке 0 градусов. Максимальная температура составит плюс 2 градуса, минимальная – минус 1 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 1,8 м/с.

16 февраля, по прогнозам, ожидается снег. Средняя температура составит 0 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 1 градуса, но ночью похолодает до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 2,2 м/с.