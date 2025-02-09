От +4 до -24 градусов: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в воскресенье

В воскресенье, 9 февраля, в Астане - ясная погода, небольшой дождь в Шымкенте и облачная погода ожидается в Алматы. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается облачная погода. Температура днем поднимется до 2 градусов, а ночью опустится до -12 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду. Днем воздух прогреется до -7 градусов, ночью температура снизится до -24 градусов. Скорость ветра – 3,8 м/с.

В Шымкенте сегодня обещают небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 4 градусов, ночью опустятся до -1 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,5 м/с.