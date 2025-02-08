Метель и гололед: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение на воскресенье, 9 февраля, объявлено в ряде регионов Казахстана. Ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

9 февраля в центре и на востоке Кызылординской области обещают гололед и туман.

В воскресенье на западе и юге Западно-Казахстанской области ожидается туман, ветер днем, порывы 15-20 м/с.

Днем в центре и на юге Павлодарской области возможен ветер, порывы 15-20 м/с.

9 февраля ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман.

Днем на западе, севере и в центре области Абай ожидаются снег, низовая метель. Ночью и утром на севере, в центре региона - туман. Ветер на юге и в центре области 15-20 м/с.

На севере области Ұлытау возможен ветер ночью и утром, порывы 15-20 м/с.

9 февраля днем на севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. Ночью и утром на севере и юге региона - туман.

На западе, севере и юге Северо-Казахстанской области возможен туман. Днем на западе региона ожидается гололед. Ветер днем на юго-востоке области, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье на севере, востоке и в центре Актюбинской области сохранится низовая метель, ветер, порывы 15-20, в Мугалжарском районе - временами 23 м/с.

9 февраля на севере, востоке и юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер на востоке региона, порывы 15-18 м/с.

На юге и в горных районах Жамбылской области возможен туман. Ветер на северо-востоке, в горных районах региона 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с.

9 февраля на юге Костанайской области синоптики прогнозируют низовую метель. На севере, востоке региона - туман. Ветер на юге 15-20 м/с.