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До 13 градусов тепла обещают синоптики в одном из мегаполисов Казахстана

Опубликовано:

Оттепель
Оттепель. Иллюстративное фото: Bruno Brunelli/Getty Images

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 8 февраля. В двух мегаполисах будет плюсовая температура. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем может подняться до 4 градусов тепла, а ночью опустится до -12 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой снег. Днем температура воздуха будет в районе -11...-13 градусов, а ночью может снизиться до -23 градусов. Скорость ветра - 6,1 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до +13 градусов, а ночью опустятся до +3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,5 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218967-do-13-gradusov-tepla-obeshchayut-sinoptiki-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Колмакова Виктория

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До 13 градусов тепла обещают синоптики в одном из мегаполисов Казахстана