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Мороз до 19 градусов ждет жителей одного из мегаполисов Казахстана в четверг

Опубликовано:

Дети катаются на санях
Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В четверг, 6 февраля, в Астане обещают мороз до 19 градусов, в Алматы и Шымкенте днем ожидается плюсовая температура. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы осадков не будет. Температура днем поднимется до 1 градуса, а ночью опустится до -16 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную солнечную погоду. Днем термометры покажут до -8 градусов, ночью температура снизится до -19 градусов. Скорость ветра – 7,6 м/с.

В Шымкенте сегодня также осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 7 градусов, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,6 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218302-moroz-do-19-gradusov-zhdet-zhiteley-odnogo-iz-megapolisov-kazahstana-v-chetverg/

Автор: Кристина Кривцанова

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Мороз до 19 градусов ждет жителей одного из мегаполисов Казахстана в четверг