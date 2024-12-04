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"Должны прощаться": в Минпросвещения попросили не умалчивать о грубо разговаривающих с детьми учителях

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Учитель на уроке в классе
Учитель в классе. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр просвещения Едил Оспан на круглом столе в СЦК рассказал, как проходит процедура назначения учителей, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты во время круглого стола отметили, что есть факты, когда учителя кричат на детей, директоры - на учителей, а руководство управлений - на директоров школ. Они поинтересовались, не планируется ли перенять опыт полиции и начать проверять будущих сотрудников на психологическую устойчивость.

"Не будем, наверное, говорить, что все учителя кричат. Конечно, среди учителей есть те, кто совершает ошибку. Наверное, они не достойны высокого звания - учитель. Не могу сказать, что проблемы нет, есть. К сожалению, частные случаи бывают", - сказал он.

При этом он добавил, что решение о назначении на позицию директора школы принимается комиссионно.

"Мы сейчас реализуем проект "1000 руководителей в сфере образования". Во всех регионах внедряется, они проходят всестороннюю проверку, в том числе на психологическую устойчивость. Это требование общества и времени.

Но если такие обстоятельства возникают, о которых говорите вы, мы не должны об этом умалчивать. Если вам известны факты, вам нужно обратиться в соответствующие уполномоченные органы. Есть комиссия по этике и с такими коллегам, которые нарушают этические нормы, и позволяют грубость, мы должны прощаться. И не в сфере образования должна такая работа проводиться, а во всех сферах.

Времена изменились, требования людей изменились. И грубый разговор - это нарушение законов", - говорит вице-министр.

Напомним, сегодня Едил Оспан также высказался о возможности введения запрета в Казахстане оставлять детей одних дома. Ранее детский омбудсмен Динара Закиева предложила проработать законодательные меры по запрету на оставление детей младше 12 лет без присмотра совершеннолетних лиц.

Отметим, в мае 2023 года глава Минпросвещения Гани Бейсембаев рассказал, на чем будут делать акцент при пересмотре процедуры аттестации учителей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196236-dolzhny-proshchatsya-v-minprosveshcheniya-poprosili-ne-umalchivat-o-grubo-razgovarivayushchih-s-detmi-uchitelyah/

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