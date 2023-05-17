Процедуру аттестации учителей хотят пересмотреть в Казахстане

Учитель. Иллюстративное фото: Andreas Selter/Getty Images

Глава Минпросвещения Гани Бейсембаев на конференции "Білімді ұрпақ – білімді ел" рассказал, на чем будут делать акцент при пересмотре процедуры аттестации учителей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы должны модернизировать процесс обучения, создавать возможности для саморазвития педагогов. В целом, в рамках этих предстоящих изменений сейчас ведется работа по пересмотру правил аттестации педагогов - предусмотрено введение необходимых изменений.

Ранее специальная информационная программа собирала информацию и данные о профессиональных достижениях каждого учителя и это учитывалось при аттестации. Но было много вопросов по процессу аттестации, и сам президент говорил об этом.

В связи с этим Минпросвещения, в целом мы, говорим о том, что в основе процесса аттестации должны быть не достижения учителя, а достижения ученика, и таким образом оценивать заслуги учителя. Это позволит учителям не отвлекаться от процесса обучения, а прикладывать все усилия для обучения детей", - отметил министр.

Указал он и на проблемы, которые имеются в среднем образовании. Так, в первую очередь, по его данным, сейчас наблюдается дефицит директоров школ.

"В связи с этим сейчас разрабатываем в рамках поручения президента проект "1000 лидеров просвещения". Наряду с этим возникает вопрос о необходимости повышения зарплат директоров школ", - отметил он.

Отметим, в апреле глава Минпросвещения назвал основные проблемы аттестации. По его словам, это сбор педагогами большого количества документов в электронном и бумажном варианте, длительное рассмотрение аттестационной комиссией представленных документов, качество тестовых заданий.

Он сообщил о планах по автоматизации данного процесса.

В январе текущего года в министерстве заявили, что педагогов со стажем от 30 лет освободили от сдачи национального квалификационного тестирования (НКТ). Теперь преподаватели с таким стажем работы должны проходить только комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности - портфолио.

На сайте Национального центра тестирования говорится, что НКТ – процедура, проводимая в целях определения уровня профессиональной компетентности педагога, по тестам, разработанным уполномоченным органом в области образования в соответствии с правилами и условиями проведения аттестации педагогов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020946-protseduru-attestatsii-uchiteley-hotyat-peresmotret-v-kazahstane/