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Казахстанские студенты смогут получить бесплатное образование и стипендию в Грузии

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За партами в аудитории сидят студенты
Студенты в аудитории. Фото: Pixabay

МНВО РК подписано соглашение с Министерством образования, науки и молодежи Грузии о сотрудничестве, предусматривающее обмен учащимися, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство.

Как сообщается на официальном сайте Министерства науки и высшего образования РК, сегодня в рамках официального визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Республику Казахстан подписано Соглашение между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования, науки и молодежи Грузии.

Соглашение подразумевает сотрудничество в области высшего и послевузовского образования и науки, предусматривающее эквивалентный обмен обучающимися в количестве 5 человек по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры PhD.

"Уже с этого года у граждан Казахстана будет возможность получить бесплатное образование и стипендию в Грузии", - сообщается в публикации.

Также во время встречи двух министров темой обсуждения стали перспективы двустороннего сотрудничества в расширении академической мобильности, научных стажировках и увеличении количества иностранных студентов.

Министр Саясат Нурбек подчеркнул важность подготовки грузинских специалистов на базе казахстанских вузов, которые могут внести значительный вклад в развитие научного потенциала страны.

Министр Александр Цуладзе в свою очередь рассказал о последних тенденциях развития высшего образования, а также о важности развития совместной научной коллаборации, и пригласил Саясата Нурбека посетить в ближайшее время Грузию, и ознакомиться с деятельностью нового Кутаисского международного государственного университета. 

В завершение официальной встречи министры выразили уверенность в успешном развитии сотрудничества между Казахстаном и Грузии в сфере высшего, послевузовского образования и науки.

Напомним, ранее 1 февраля министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что в этом году в Казахстане будет открыто еще 11 филиалов зарубежных вузов.

А в конце января в Казахстане были утверждены новые правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак".

Ранее в начале этого года президент страны Касым-Жомарт Токаев высказался об уезжающей за рубеж казахстанской молодежи, а также затронул тему стипендии "Болашак".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218547-kazahstanskie-studenty-smogut-poluchit-besplatnoe-obrazovanie-i-stipendiyu-v-gruzii/