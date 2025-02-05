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Специальные карточки будут выдавать туристам, приезжающим в Казахстан (видео)

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Карта с QR-кодом
Карта с QR-кодом. Фото: polisia.kz

Каждый иностранец при въезде в Казахстан, в том числе при прохождении пограничного контроля может получить специальную карточку с QR-кодом, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как пояснили в МВД, QR-код будет вести на электронный мультиязычный портал SafeTravel.kz. На портале представлена необходимая информация и рекомендации для безопасного пребывания туристов в Казахстане, а также ссылки на скачивание полезных мобильных приложений.

Первые карточки с QR-кодом уже начали вручаться иностранным гостям в международном столичном аэропорту.

На SafeTravel.kz доступны:

  • мобильное приложение "102" для мгновенной связи с полицией, в том числе через функцию "SOS";
  • памятка по соблюдению миграционного законодательства;
  • карта города пребывания со ссылкой на популярные приложения;
  • список официальных такси и онлайн-сервисов;
  • список операторов связи со ссылкой на их официальные сайты;
  • алгоритмы действий при различных происшествиях;
  • контакты других экстренных служб – скорая помощь, пожарная часть, единая служба спасения.

"Запуск системы направлен не только на защиту и безопасность туристов, но и на повышение доверия к Казахстану как перспективному месту для путешествий и инвестиций", - добавили в министерстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218050-specialnye-kartochki-budut-vydavat-turistam-priezzhayushchim-v-kazahstan/