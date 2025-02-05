Специальные карточки будут выдавать туристам, приезжающим в Казахстан (видео)

Каждый иностранец при въезде в Казахстан, в том числе при прохождении пограничного контроля может получить специальную карточку с QR-кодом, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как пояснили в МВД, QR-код будет вести на электронный мультиязычный портал SafeTravel.kz. На портале представлена необходимая информация и рекомендации для безопасного пребывания туристов в Казахстане, а также ссылки на скачивание полезных мобильных приложений.

Первые карточки с QR-кодом уже начали вручаться иностранным гостям в международном столичном аэропорту.

На SafeTravel.kz доступны:

мобильное приложение "102" для мгновенной связи с полицией, в том числе через функцию "SOS";

памятка по соблюдению миграционного законодательства;

карта города пребывания со ссылкой на популярные приложения;

список официальных такси и онлайн-сервисов;

список операторов связи со ссылкой на их официальные сайты;

алгоритмы действий при различных происшествиях;

контакты других экстренных служб – скорая помощь, пожарная часть, единая служба спасения.

"Запуск системы направлен не только на защиту и безопасность туристов, но и на повышение доверия к Казахстану как перспективному месту для путешествий и инвестиций", - добавили в министерстве.