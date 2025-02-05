"Счет в 93 тысячи": квитанция за свет и тепло шокировали жителей Актобе (видео)

Жильцов построенного по госпрограмме дома в Актобе шокировали счета за отопление и воду. Люди пришли в акимат и потребовали объяснений, передает сайт телеканала КТК.

Некоторым потребителям насчитали свыше 90 тысяч тенге. Люди недоумевают, откуда такие суммы, и попросили разъяснений.

"За трехкомнатную квартиру выставили счет в 93 тысячи тенге. За двухкомнатную – 45 тысяч. Это только за отопление. Просто ужас! Где нам взять такие деньги?" - возмущена горожанка Шынар Акбалиева.

В итоге жильцы новостройки в жилом массиве Есет батыра собрались в акимате. Люди утверждают, что въехали в дом, где уже были коммунальные долги. Но устраивать скандал новоселы не стали и молча оплатили выставленные счета. А спустя год в новом отопительном сезоне суммы в квитанциях опять выросли. Горожане не могут понять, почему.

Монополисты же утверждают, что все закономерно. Оказывается, в многоэтажке нет общедомового счетчика, поэтому абонентам приходится оплачивать за полную квадратуру. Что в разы дороже. Кроме того, с января тариф увеличился со 192 тенге до 235 за квадратный метр.

Чиновники пообещали теперь поставить в многоэтажке счетчик. Сделает это застройщик, который вообще-то обязан был давно установить его. Но вот надеяться на перерасчет людям не стоит.

"Начисления производятся строго по тарифам, которые утверждает нам ЖКРМ. Мы отсебятину, мы же не на базаре находимся, мы не можем от себя любые тарифы применять. Строго по утвержденным тарифам. Это за определенный месяц задолженность. За один месяц такой задолженности быть не может", - заявила заместитель начальника по расчетам АО "Aqtobe Su-Energy Group" Улболсын Темирбаева.

Источник: КТК

Напомним, в сентябре президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости решить первоочередные инфраструктурные проблемы и не допустить необоснованного роста тарифов для потребителей.

Тем не менее 1 сентября в Алматы подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления. А в середине сентября алматинцы уже жаловались на то, что счет за "свет" вырос с привычных трех тысяч до восьми тысяч тенге.

А ранее мы рассказывали, где в Казахстане самая высокая стоимость коммунальных услуг. Оказалось, что, например, самое дорогое отопление - в Алматы, а Караганда отличилась высокими ценами на горячую воду.