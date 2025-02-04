До 15 градусов мороза обещают в одном из мегаполисов Казахстана во вторник

Во вторник, 4 февраля, во всех трех мегаполисах - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают облачную погоду без осадков. Температура днем поднимется до -3 градусов, а ночью опустится до -16 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют рассеянные облака. Днем воздух термометры покажут до -4 градусов, ночью температура снизится до -15 градусов. Скорость ветра – 3,9 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 5 градусов, ночью опустятся до -4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,2 м/с.