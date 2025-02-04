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Казахстанка судилась со свекровью из-за наследства после гибели мужа

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Руки двух женщин
Две женщины. Иллюстративное фото: kazuma seki / Getty Images

В декабре 2023 года погиб муж жительница Экибастуза, оставив ее одну с 4 детьми. На квартиру, которую мужчине подарила тетя, стала претендовать и его мама, передает "Ирбис TV".

Мужчина погиб на трассе, возвращаясь на такси домой из командировки из Астаны в Экибастуз. Именно там проживает вся его семья, в том числе четверо детей. За две недели до смерти у мужчины на свет родилась дочь. Но в одночасье все остались без отца.

Когда возник вопрос наследства, то оказалось, что право на него имеет и мать погибшего.

"Наследниками являются четверо несовершеннолетних детей и биологическая мама, которая не воспитывала, к сожалению, моего мужа. Воспитала тетя, которая квартиру и подарила при жизни еще. Я пыталась в досудебном порядке с ней прийти к мировому соглашению, объясняла, что детям еще жить, давайте придем к чему-то общему, на что мать категорически отказывается", - рассказала женщина.

Спорной оказалась квартира в Павлодаре. Вдова решила через суд признать свекровь недостойным наследником. Причина именно в том,  что якобы погибшего мужчину она не воспитывала и в его жизни не участвовала. В первой инстанции положительного ответа вдова не услышала и подала апелляцию.

"Суды только за то, чтобы стороны приходили к примирению. Просто я попрошу вас без эмоций. Здесь тем более вопросы с детьми связаны и с умершим. Поэтому вот к этому придите. Мы только за", - пояснил председатель судебной коллегии по гражданским делам Павлодарского областного суда Серик Толегенов.

В областном суде стороны все же согласились рассмотреть вопрос медиативного соглашения. Свекровь в итоге отказалась от доли в квартире, а также в доме, в котором внуки сейчас живут в Экибастузе. Но при этом она получила пенсионные накопления сына.

К слову, по факту гибели мужчины в ДТП разбирательства еще в идут.

Ранее в Петропавловске разрешили медиацией спор о разделе наследства - двух жилых домов с земельным участком. Стороны заключили соглашение о реализации с публичных торгов наследственного имущества.

В Жамбылской области дочери пришлось через суд установить факт смерти отца, который произошел 13 лет назад, чтобы оформить наследство. Дело в том, что супруга умершего своевременно не обратилась в органы РАГС для получения свидетельства о смерти.

А в Шымкенте установили незаконное присвоение доли наследства ребенка местным жителем после смерти супруги. Суд признал нотариальные действия незаконными. Мужчину осудили за мошенничество - ему назначили ограничение свободы сроком на 3 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2217764-zhitelnica-ekibastuza-sudilas-so-svekrovyu-iz-za-nasledstva-posle-gibeli-muzha/