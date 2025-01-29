Казахстанка спустя 13 лет после смерти отца обратилась в суд из-за наследства

В Жамбылской области дочери пришлось через суд установить факт смерти отца, который произошел 13 лет назад, чтобы оформить наследство, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело об установлении факта смерти по заявлению дочери умершего рассмотрели в Шуском районном суде.

Суд установил, что гражданин 1968 года рождения умер в декабре 2012 года в возрасте 44 лет у себя дома в Шымкенте. Супруга умершего своевременно не обратилась в органы РАГС для получения свидетельства о смерти, о чем их дети не знали.

Дочь умершего обращалась в органы юстиции и РАГС с заявлением о получении свидетельства о смерти отца. Однако ей отказали в связи с отсутствием требуемых документов и записей в архиве отдела РАГС Шуского района, а также необходимостью обратиться в суд за установлением факта смерти.

"Достоверно установлено, что заявителю установление данного факта необходимо для оформления наследства, оставшегося после смерти отца", - уточнили в суде.

На судебном заседании представитель отдела РАГС поддержала заявление, в его удовлетворении не возражала.

Решением суда заявление об установлении факта смерти удовлетворено. Теперь дочь мужчины может обратиться в соответствующий орган для оформления наследства.

Решение суда уже вступило в законную силу.

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