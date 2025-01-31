Отец оставил ребенка без наследства после смерти жены в Шымкенте

В Шымкенте установили незаконное присвоение доли наследства ребенка местным жителем после смерти супруги. Мужчину осудили за мошенничество, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Шымкента выявила факт незаконного владения долей наследственного имущества несовершеннолетнего ребенка.

"Анализом установлено, что отец, оформив имущество умершей жены, незаконно присвоил долю, предназначенную для ребенка", - уточнили в ведомстве.

По иску прокуратуры судом нотариальные действия признали незаконными, а права несовершеннолетнего восстановили.

Отца привлекли к уголовной ответственности по ч.3 ст.190 УК РК. Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.

"Защита прав и законных интересов несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры", - подчеркнули в ведомстве.

Добавим, что по ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.