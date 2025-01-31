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Два дома с земельным участком не могли поделить наследники в Петропавловске

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Коттеджи
Частные дома. Иллюстративное фото: Apriori1 / Getty Images

В Петропавловске разрешили медиацией спор о разделе наследства - двух жилых домов с земельным участком, передает NUR.KZ со ссылкой на Северо-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, суд №2 Петропавловска утвердил соглашение об урегулировании в порядке медиации спора между наследниками первой очереди о разделе наследственного имущества.

По информации суда, спор возник из-за того, что наследники не могли достичь соглашения по порядку раздела и стоимости имущества для выплаты компенсации за его долю.

"В результате проведения неоднократных судебных заседаний после получения результатов экспертизы о стоимости наследственного имущества при содействии суда стороны заключили соглашение о реализации с публичных торгов двух жилых домов с земельным участком, с определением начальной продажной стоимости наследственного имущества по стоимости, определенной экспертом", - пояснили в суде.

Уплаченную при подаче иска государственную пошлину в 58 080 тенге вернули истцу из средств местного бюджета. Определение об утверждении соглашения уже вступило в законную силу.

Ранее в Алматинской области через медиацию урегулировали спор о наследственном имуществе между тремя братьями, чьи родители умерли в прошлом году. Выяснилось, что дом с земельным участком, принадлежавший супругам, отец завещал одному из сыновей, с чем не согласились его братья.

А в Акмолинской области женщина хотела оставить родного брата без наследства матери и даже приняла меры по отчуждению имущества. Свидетельство о праве на наследство, выданное сестре недееспособного мужчины, суд признал недействительным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216849-dva-doma-s-zemelnym-uchastkom-ne-mogli-podelit-nasledniki-v-petropavlovske/