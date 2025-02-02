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Дороги закрыли в двух областях Казахстана из-за непогоды

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Автомобиль едет по дороге в метель
Автомобиль. Иллюстративное фото: pixabay.com

В воскресенье, 2 февраля, в двух регионах Казахстана ввели ограничения на республиканских трассах из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Как сообщается в Telegram-канале нацкомпании, с 16:00 в связи с ухудшением погодных условий вводиться ограничения движения на следующих республиканских автодорогах для всех видов автотранспорта:

область Абай:

  • на участке автодороги "Усть-Каменогорск – Семей" км 103-198, Семей – граница Восточно-Казахстанской области);

Восточно-Казахстанская область:

  • на участке автодороги "Усть-Каменогорск – Семей" км 10-103, (село Герасимовка – граница области Абай);
  • на участке автодороги "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ" км 1125-1191, (село Предгорное – Шемонаиха);
  • на участке автодороги "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ" км 1194-1212, (Шемонаиха – граница РФ);

Открыть движение планируется завтра, 3 февраля, в 06:00.

Дополнительную информацию можно узнать в круглосуточном call-центре по номеру 1403.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2217317-dorogi-zakryli-v-dvuh-oblastyah-kazahstana-iz-za-nepogody/