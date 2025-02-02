Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Снег и до 10 градусов мороза обещают в мегаполисах Казахстана в воскресенье

Опубликовано:

Заснеженный парк
Заснеженный парк. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В воскресенье, 2 февраля, в Астане обещают небольшой снег, а в Алматы и Шымкенте - солнечную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет солнечно, без осадков. Температура днем составит до -2 градусов, а ночью опустится до -10 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют легкий снег. Днем термометры покажут до -2 градусов, ночью температура снизится до -8 градусов. Скорость ветра – 5,5 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 3 градусов, ночью опустятся до -6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,2 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2217221-sneg-i-do-10-gradusov-moroza-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-voskresene/

Автор: Кристина Кривцанова

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Снег и до 10 градусов мороза обещают в мегаполисах Казахстана в воскресенье