Снег и до 10 градусов мороза обещают в мегаполисах Казахстана в воскресенье

В воскресенье, 2 февраля, в Астане обещают небольшой снег, а в Алматы и Шымкенте - солнечную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет солнечно, без осадков. Температура днем составит до -2 градусов, а ночью опустится до -10 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют легкий снег. Днем термометры покажут до -2 градусов, ночью температура снизится до -8 градусов. Скорость ветра – 5,5 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 3 градусов, ночью опустятся до -6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,2 м/с.