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Легкий снег: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в субботу

Опубликовано:

Снег идет на улице
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 1 февраля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы прогнозируется легкий снег. Температура днем поднимется до -2 градусов, а ночью опустится до -9 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны синоптики также обещают легкий снег. Днем воздух прогреется до -3 градусов, ночью температура снизится до -22 градусов. Скорость ветра - 8,0 м/с.

В Шымкенте сегодня малоооблачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 2 градусов, ночью опустятся до -5 градусов. Скорость ветра - 2,0 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2217098-legkiy-sneg-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-subbotu/

Автор: Юлия Павлова

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Легкий снег: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в субботу