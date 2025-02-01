Легкий снег: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в субботу

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 1 февраля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы прогнозируется легкий снег. Температура днем поднимется до -2 градусов, а ночью опустится до -9 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны синоптики также обещают легкий снег. Днем воздух прогреется до -3 градусов, ночью температура снизится до -22 градусов. Скорость ветра - 8,0 м/с.

В Шымкенте сегодня малоооблачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 2 градусов, ночью опустятся до -5 градусов. Скорость ветра - 2,0 м/с.