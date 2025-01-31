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"Не совершайте необдуманные поступки": глава Минкультуры обратилась к пользователям Казнета

Опубликовано:

Аида Балаева
Аида Балаева. Архивное фото: официальный сайт Министерства культуры и информации

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева на своей странице в Facebook обратилась к пользователям соцсетей и администраторам сетевых ресурсов, передает NUR.KZ.

Балаева заявила, что сейчас в Сети активно распространяется противоправный контент и недостоверная информация.

"​В этой связи я обращаюсь к администраторам сетевых ресурсов с призывом тщательно отслеживать свою новостную повестку, не допускать распространения непроверенных новостей и удалять противоправный контент.

​Пользователей соцсетей, в свою очередь, прошу не совершать необдуманные поступки и не размещать посты и комментарии, которые по букве закона могут привести к блокировке источника информации – онлайн-платформы", – написала министр культуры.

​Она подчеркнула, что Минкультуры крайне редко прибегает к запретительным мерам, однако администраторы сетевых ресурсов должны понимать, что распространение информации – это ответственность перед читателями и обществом.

По данным главы министерства, с 2023 по 2024 год количество противоправного контента в Казнете выросло почти в два раза. Среди наиболее распространенных нарушений – пропаганда терроризма, религиозного экстремизма и наркотиков, реклама онлайн-казино, финансовых пирамид. ​За прошлый год на онлайн-платформах было выявлено 78 539 противоправных материалов, из которых удалено 24,3%, добавила Балаева.

Напомним, ранее в Алматы задержали администратора сатирического Instagram-паблика QazNews24. В полиции сообщали, что его подозревают в межнациональной розни посредством публикации в социальных сетях.

В конце года сообщалось, что в Казахстане задержали лиц, причастных к публикациям в Telegram-канале QirSabyn. Их обвинили в вымогательстве денег взамен на условие не публиковать компромат.

Помимо этого в международный розыск объявили журналистку Дану Орманбаеву. Против нее также возбуждено уголовное дело по факту разжигания межнациональной розни.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216813-ne-sovershayte-neobdumannye-postupki-glava-minkultury-obratilas-k-polzovatelyam-kazneta/