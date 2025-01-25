Казахстанская журналистка Дана Орманбаева объявлена в международный розыск, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

Казахстанская журналистка Дана Орманбаева на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором сообщила, что находится в розыске.

"Спасибо, друзья, что вы так мгновенно отреагировали на новость о моем розыске, спасибо за ваши сообщения и поддержку, за ваши звонки", - сказано в публикации.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"Как ранее сообщалось, следственным управлением ДП города Алматы по факту разжигания межнациональной розни расследуется уголовное дело. Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Вместе с тем, подозреваемая объявлена в международный розыск", - сказано в сообщении.