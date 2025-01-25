Казахстанская журналистка Дана Орманбаева объявлена в международный розыск
Опубликовано:
Казахстанская журналистка Дана Орманбаева объявлена в международный розыск, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.
Казахстанская журналистка Дана Орманбаева на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором сообщила, что находится в розыске.
"Спасибо, друзья, что вы так мгновенно отреагировали на новость о моем розыске, спасибо за ваши сообщения и поддержку, за ваши звонки", - сказано в публикации.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы.
"Как ранее сообщалось, следственным управлением ДП города Алматы по факту разжигания межнациональной розни расследуется уголовное дело. Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Вместе с тем, подозреваемая объявлена в международный розыск", - сказано в сообщении.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2215118-kazahstanskaya-zhurnalistka-dana-ormanbaeva-obyavlena-v-mezhdunarodnyy-rozysk/